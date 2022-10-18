Москва, 19 октября, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Выплаты мобилизованным гражданам должны быть урегулированы федеральным законом, считают в Совфеде.

Дарья Драй ИА REGNUM Андрей Клишас

Следите за развитием событий в трансляции: «В России завершается частичная мобилизация — все новости»

«Выплаты мобилизованным гражданам, размер, порядок администрирования выплат, должны быть урегулированы на федеральном уровне», — отметил глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов призвал парламентские партии обратиться к главе правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением ввести единые выплаты всем мобилизованным и участникам специальной военной операции.