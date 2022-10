Лондон, , 11:03 — REGNUM Том Фелтон рассказал, что Руперта Гринта оштрафовали на 2,5 тыс. фунтов стерлингов во время съёмок фильмов серии «Гарри Поттер» из-за постоянных смешков. Об этом 19 октября сообщает газета The Independent.

Том Фелтон Скриншот с YouTube

В своей книге Beyond the Wand: The Magic and Mayhem of Growing Up a Wizard актёр рассказал, как режиссёр Крис Коламбус держал под контролем толпу детей на съёмочной площадке. Каждый раз, когда молодые актёры портили дубль, они получали «красную карточку» от кинематографиста.

Это означало, что ребёнок должен был положить 10 фунтов стерлингов в специальную сумку, в конце съёмок все оказавшиеся в ней деньги направлялись на благотворительность. Фелтон отметил, что подобный подход не был на 100% рабочим, поскольку тот же Гринт являлся настоящим «рецидивистом»: актёр настолько плохо контролировал себя, что за время съёмок первых двух фильмов из-за постоянного хихиканья положил в сумку более 2,5 тыс. фунтов стерлингов.

Напомним, в фильмах о приключениях Гарри Поттера и его друзей Том Фелтон исполнил роль Драко Малфоя. В своих мемуарах актёр также рассказал, как после окончания съёмок картин серии страдал от наркотической и алкогольной зависимости.

