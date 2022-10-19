Киев, 19 октября 2022, 11:03 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев был внесён в базу неугодных Киеву лиц — «Миротворец». Его обвили в отрицании «агрессии» России в 2014 году против режима, установившегося на территории б. УССР.
На сайте приводится фрагмент интервью Токаева от декабря 2019 года, где он говорит, что не считает воссоединение Крыма с Россией «агрессией». Президент там также отмечает, что верит в «мудрость, порядочность российского руководства».
Стоит отметить, что сайт «Миротворец» формально не имеет официального статуса. Тем не менее, силовики киевского режима используют эту базу для ущемления прав тех, кого в неё внесли. В первую очередь это касается тех, кто оказывается на подконтрольной Киеву территории.
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