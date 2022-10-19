Киев, 19 октября, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев был внесён в базу неугодных Киеву лиц — «Миротворец». Его обвили в отрицании «агрессии» России в 2014 году против режима, установившегося на территории б. УССР.

Цуканов М.В Сайт «Миротворец»

На сайте приводится фрагмент интервью Токаева от декабря 2019 года, где он говорит, что не считает воссоединение Крыма с Россией «агрессией». Президент там также отмечает, что верит в «мудрость, порядочность российского руководства».

Стоит отметить, что сайт «Миротворец» формально не имеет официального статуса. Тем не менее силовики киевского режима используют эту базу для ущемления прав тех, кого в неё внесли. В первую очередь это касается тех, кто оказывается на подконтрольной Киеву территории.