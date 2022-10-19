Осло, 19 октября, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Запад должен внимательно слушать, когда президент России Владимир Путин говорит о применении ядерного оружия. Однако должен понимать, что ядерная угроза более полезна, чем ядерный удар. Об этом заявил глава ВС Норвегии Эйрик Кристофферсен, сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

«Прежде всего, мы должны прислушаться к тому, что он [Путин] говорит. Во-вторых, у него нет причин применять какое-либо ядерное оружие <…> Угрозы экзистенциальной безопасности России нет. Поэтому у него нет причин использовать его», — сказал норвежский генерал.

Он также отметил, что для Владимира Путина угроза применения ядерного оружия «более ценна, чем если он действительно его применит».

Отвечая на вопрос, считает ли он, что Россия более готова использовать ядерное оружие, чем раньше, Кристофферсен сказал, что Путин следует ядерной доктрине, когда «само существование страны» находится под угрозой.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что российская морская активность на Крайнем Севере внимательно отслеживается Норвегией и должна в первую очередь рассматриваться в свете специальной военной операции, а не связывать это с усилением присутствия в Арктике.

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