Москва, , 11:20 — REGNUM Совсем скоро, 25 октября, стартует третий сезон Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре». Подать заявку на участие можно на сайте tyvigre.ru до 23 декабря включительно.

Третий сезон Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре» Цитата страницы tyvigre.ru

Конкурс помогает находить и поддерживать яркие инициативы, которые вовлекают россиян в активный образ жизни. Победители в пяти основных номинациях получат гранты в 300 тысяч рублей, а победитель конкурса — гран-при в один миллион рублей. Также участников ждет образовательный акселератор, в рамках которого спортивные эксперты и ведущие управленцы поделятся личным опытом и дадут рекомендации по дальнейшему развитию проектов. Конкурс проводит АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации благодаря федеральному проекту «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Поддержка спортивных инициатив и спортивных проектов, направленных на увеличение количества жителей страны, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, является одной из приоритетных задач федерального проекта «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография», реализуемого в соответствии с указом Президента России Владимира Путина.

Пресс-конференция, посвященная старту третьего сезона Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре», пройдет 25 октября 2022 года в 12:00 в Министерстве спорта Российской Федерации (г. Москва, ул. Казакова, 18) с участием министра спорта Олега Матыцина, генерального директора АНО «Национальные приоритеты» Софии Малявиной, олимпийской чемпионки по конькобежному спорту, посла ГТО Светланы Журовой, олимпийского чемпиона по лыжным гонкам, посла федерального проекта «Спорт — норма жизни» Александра Легкова, президента КХЛ, серебряного призера Олимпийских игр по хоккею Алексея Морозова; двукратной олимпийской чемпионки по биатлону, Президента Общероссийской общественной организации «Содружество детско-юношеского биатлона России» Анны Богалий и других известных спортсменов, а также победителей прошлых сезонов конкурса. Аккредитация на мероприятие: пресс-служба Министерства спорта РФ, pressa@minsport. gov.ru.

Всероссийский конкурс спортивных проектов «Ты в игре» проводится третий год подряд. За предыдущие два сезона в нем приняли участие более 6000 проектов со всей страны. Оценивали заявки независимые эксперты из числа предпринимателей и управленцев в любительском, корпоративном и детско-юношеском спорте, а также преподаватели профильных специальностей в вузах.

«Конкурс «Ты в игре» является эффективным инструментом достижения поставленной Президентом цели: к 2030 году увеличить до 70% долю россиян, регулярно занимающихся спортом. За два года проведения конкурса поступило свыше 6,6 тыс. проектов со всей страны, 450 лучших из них уже получили экспертную поддержку от лидеров спортивной индустрии. Мы будем продолжать поиск и тиражирование ярких, вдохновляющих спортивных идей. Отмечу, что каждый проект, вышедший в финал, включает в себя не только соревнования и праздники спорта, а полноценные модели для масштабирования с вовлечением граждан разных возрастов в активный образ жизни в каждом регионе страны», — отметил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

Третий сезон «Ты в игре» обещает быть не менее ярким и интересным: впереди еще больше необычных проектов и идей, которые способны удивлять. Принять участие в конкурсе могут как физические, так и юридические лица с онлайн- или офлайн-проектами. Важно, чтобы в инициативу было вовлечено не менее пяти человек. Потенциальным конкурсантам необходимо ответить на ряд вопросов, которые позволят больше узнать о проекте и его авторе. Ключевое условие: инициатива должна быть интересной, а также вовлекать в активный образ жизни россиян разных возрастов и интересов.

«Конкурс «Ты в игре» уже несколько лет помогает поддерживать энтузиастов, которые готовы вовлекать в спорт россиян. От сезона к сезону количество заявок растет, конкурс расширяется, пополняется новыми экспертами, номинациями и подтверждает свой всероссийский масштаб. Среди участников — большое количество региональных инициатив, которые в соответствии с идеалами конкурса активно продвигают и развивают любительский спорт в городах, областях, селах и деревнях», — комментирует министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.

Участники в новом сезоне могут подать свои проекты в одну из пяти основных номинаций:

«Точка старта» — проекты местного, муниципального, регионального уровня, деятельность которых охватывает до 500 участников.

«Масштаб» — проекты федерального уровня, реализуемые в масштабах страны или деятельность которых охватывает более 500 участников.

«Дети в спорте» — направления деятельности проектов: спортивная подготовка, создание инфраструктуры, образовательный процесс и организация специальных спортивных мероприятий для детей до 14 лет.

«Трансформация в спорте» — направления деятельности проектов: программное обеспечение, приложения, агрегаторы и другие цифровые решения для организации спортивной подготовки, анализа тренировочного процесса, продвижения спортивной культуры и вовлечения людей в активный образ жизни; инновационные изобретения и устройства для практического и массового применения в области спорта.

«Безграничные возможности» — проекты по формированию активного образа жизни, созданию доступной среды и инклюзивного просвещения в области спорта.

Как и в прошлом сезоне, будут предусмотрены дополнительные номинации от партнеров конкурса.

Конкурсный отбор проводится в несколько этапов. С 25 октября по 23 декабря 2022 года осуществляется сбор заявок на участие в конкурсе. С 10 по 31 января 2023 года будет проходить отбор 250 участников, которые войдут в лонг-лист. Авторы проектов из лонг-листа смогут принять участие в образовательном акселераторе — с 1 по 28 февраля 2023 года для них будут организованы лекции и мастер-классы от ведущих экспертов «Ты в игре».

С 1 по 14 марта 2023 года эксперты сформируют список из 25 лучших инициатив, которые войдут в шорт-лист конкурса. Заявки будут оцениваться по десятибалльной шкале с учетом пяти основных критериев. Проекты должны реализоваться в сфере любительского спорта, обладать уникальной идеей, иметь стратегию развития, быть социально значимыми и направленными на улучшение качества жизни людей, а также иметь действующих участников и быть готовыми к привлечению новых. На основе набранных баллов будет составлен рейтинг проектов в каждой номинации. Для участников шорт-листа организаторы конкурса подготовили дополнительную образовательную программу, в рамках которой авторы проектов научатся грамотно оформлять презентации и проводить публичные выступления. Программа запланирована на период с 15 марта по 1 апреля 2023 года.

Заключительный этап конкурса — защита проектов перед экспертным советом, отбор победителей в номинациях конкурса и обладателя гран-при — пройдет 10 апреля 2023 года, а уже 13 апреля состоится церемония награждения.

«Для большинства участников конкурс «Ты в игре» становится отправной точкой, которая дает импульс к дальнейшему развитию. Многие финалисты предыдущих сезонов масштабировали свои проекты, провели партнерские мероприятия с другими участниками и даже открыли новые направления деятельности. Мы видим, как они применяют рекомендации экспертов и опыт, полученный в образовательном акселераторе, выводят свои инициативы на качественно новый уровень, усиливая состав команды, корректируя собственные цели и пробуя более эффективные инструменты», — отмечает генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Победитель первого сезона конкурса — проект «Детская следж-хоккейная лига» Анастасии Барадачевой из Москвы активно развивается и растет. Цель проекта — создание условий для развития адаптивных видов хоккея в России, а также повышение их роли в физической реабилитации и социальной адаптации детей и подростков с разными формами инвалидности. Победа в конкурсе позволила проекту существенно вырасти: с октября 2021 года инициатива переросла из лиги в Федерацию адаптивного хоккея. Более 470 ребят из 30 регионов страны тренируются в ее командах, из них 35 команд по следж-хоккею, 6 — по хоккею для незрячих и еще 6 — по специальному хоккею для детей с интеллектуальными особенностями. Также в рамках проекта ведется работа с командами, состоящими из ребят с нарушениями слуха. Федерация не только активно поддерживает адаптивный спорт и занимается популяризацией адаптивного хоккея, но и занимается обучением тренеров, судей, координаторов, волонтеров-пушеров, содействует разработке специального спортивного инвентаря, организует мероприятия разных масштабов и многое другое.

«За два сезона конкурса я успела побывать на нем и как участник и автор проекта-победителя, и как эксперт, который смотрит на другие инициативы. На мой взгляд, то, что финалисты разных сезонов держат связь и остаются частью большой семьи «Ты в игре» — очень ценно. Такой подход открывает возможности для новых партнерств, интересных совместных мероприятий, а также всесторонней поддержки и обмена бесценным опытом», — отмечает автор проекта «Детская следж-хоккейная лига» Анастасия Барадачева.

Обладателем гран-при второго сезона конкурса «Ты в игре» и победителем в номинации «Дети в спорте» стал фестиваль детского дворового футбола «МЕТРОШКА» из Челябинской области, автор — Дмитрий Борщев. Проект существует уже более 20 лет и представляет собой мини-чемпионат по футболу для детей. За время существования инициативы в ней приняли участие более 40 тысяч ребят. У фестиваля есть свой гимн, флаги, медали и кубки, что делает его похожим на полноценный чемпионат. Главное отличие проекта в его доступности: участие для команд бесплатное, при этом мальчишки со двора играют наравне с воспитанниками спортшкол. В сентябре 2022 года состоялся суперкубок «Метрошка-2022»; за победу в финале сражались 32 лучшие детские команды из 12 регионов России, а всего в фестивале в этом году приняли участие более 7000 детей из 128 населенных пунктов. Организаторы фестиваля ожидают, что в следующем году в нем примут участие свыше 8000 футболистов из более чем 22 регионов России, а сам фестиваль пройдет в более чем 48 городах страны.

Фестиваль детского дворового футбола «МЕТРОШКА» из Челябинской области

«Участие в конкурсе «Ты в игре» — это бесценный опыт, который стоит получить каждому спортивному проекту. Мы очень многому смогли научиться, завели немало интересных знакомств с авторами других инициатив, а также смогли понять, в какую сторону нам двигаться дальше. Мы растем, расширяемся и идем к своей мечте: охватить как можно больше российских городов, чтобы команды стали еще разнообразнее, а фестиваль был доступен детям из всех регионов страны. Так, в этом году лишь треть команд была из Челябинской области — и мы не планируем останавливаться», — отмечает автор проекта «МЕТРОШКА» Дмитрий Борщев.

Ярким участником второго сезона конкурса, а также победителем в номинации «Безграничные возможности» стал проект из Нижегородской области, посвященный адаптивному скалолазанию для детей и молодежи с ОВЗ «Нет недосягаемых высот», автор — Максим Кавинов. Инициатива существует с 2013 года. Проект представляет собой уникальную практико-применительную технологию и отличается глубоко проработанной программой для реабилитации людей с различными заболеваниями. Как показывают результаты реализации, адаптивное скалолазание может стать новым высокоэффективным способом реабилитации людей с ОВЗ, в том числе детей. За время существования проект стал больше, чем просто программой: в его рамках был создан региональный центр реабилитации детей с ОВЗ, а также учебный центр тренеров и реабилитологов из Нижнего Новгорода и других регионов. За последние три года постоянными посетителями центра стали 200 трудных подростков, а также более 550 детей, молодых людей и взрослых с ОВЗ.

«Для людей с ограниченными возможностями здоровья спорт становится всем: это возможности и для физической реабилитации, и для социализации и общения, и для эмоциональной поддержки. Поэтому так важно, что в конкурсе «Ты в игре» предусмотрена полноценная номинация для адаптивных видов спорта, которые позволяют сделать жизнь людей лучше. Для нас конкурс значил очень многое: после него мы приняли участие во встрече с руководством Нижегородского региона, обсудили возможности для сотрудничества. Такой подход открывает новые пути для роста, развития, партнерства и позволяет поддерживать еще больше ребят с ОВЗ», — отмечает автор проекта «Нет недосягаемых высот» Максим Кавинов.

В экспертный совет конкурса «Ты в игре» вошли руководители спортивной индустрии, общественные деятели и известные российские спортсмены. В их числе: министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин; заместитель председателя правительства Калининградской области, министр спорта Калининградской области, пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, посол федерального проекта «Спорт — норма жизни» Наталья Ищенко; олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, посол ГТО Светлана Журова; олимпийский чемпион по лыжным гонкам, федеральный посол федерального проекта «Спорт — норма жизни» Александр Легков; известный футболист, экс-капитан сборной России по футболу, посол федерального проекта «Спорт — норма жизни» Алексей Смертин; президент КХЛ, серебряный призер Олимпийских игр по хоккею Алексей Морозов; двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, Президент Общероссийской общественной организации «Содружество детско-юношеского биатлона России» Анна Богалий, вице-президент Федерации триатлона России Виктория Шубина; управляющий партнер Newman Sport, HACTIVE, IRONSTAR и ROSA RUN, наставник коммерческих проектов в сфере спорта и здоровья Владимир Волошин; президент Федерации адаптивного хоккея, победительница первого сезона конкурса «Ты в игре» с проектом «Детская следж-хоккейная лига» Анастасия Барадачева; победитель второго сезона конкурса «Ты в игре» с проектом фестиваля детского дворового футбола «МЕТРОШКА» Дмитрий Борщев; исполнительный директор группы некоммерческих организаций «Ассоциация студенческого баскетбола» и «Движение вверх», сооснователь Любительской баскетбольной академии Сергей Крюков; председатель Комитета по развитию цифровых технологий в спорте и ЗОЖ Фонда развития цифровой экономики Digital, директор АНО «Живу спортом», главный эксперт Института спортивного менеджмента и права ВШЭ Андрей Сельский; российский спортивный комментатор, телеведущий Георгий Черданцев.

Подробная информация о третьем сезоне «Ты в игре», в том числе о начале регистрации и правилах подачи заявки, публикуется на официальном сайте конкурса https://tyvigre.ru/.

Регулярные занятия физической культурой и спортом напрямую влияют на сохранение и укрепление здоровья людей. Поэтому приоритетная задача федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» — увеличение числа россиян, систематически занимающихся физической культурой и спортом, обеспечение доступности занятий спортом для всех категорий населения, развитие массового спорта и спорта высших достижений, совершенствование спортивной инфраструктуры, подготовка спортивного резерва и кадров для отрасли.