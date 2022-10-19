Ставрополь, 19 октября 2022, 11:00 — REGNUM В Ставропольском крае принято решение о создании штабов для оказания помощи семьям участников спецоперации. Их работа будет организована по типу волонтерских центров, которые были задействованы в оказании помощи гражданам в период борьбы с распространением коронавируса, сообщил губернатор края Владимир Владимиров.
Как сообщало ИА REGNUM, в Ставропольском крае принято решение о выплате мобилизованным, добровольцам и контрактникам по 50 тыс. рублей. Также будет оказываться системная помощь семьям бойцов.
Читайте ранее в этом сюжете: Власти Ставрополья установили единый размер выплат для всех участников СВО