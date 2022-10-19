Ставрополь, 19 октября, 2022, 11:00 — ИА Регнум. В Ставропольском крае принято решение о создании штабов для оказания помощи семьям участников спецоперации. Их работа будет организована по типу волонтерских центров, которые были задействованы в оказании помощи гражданам в период борьбы с распространением коронавируса, сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

Администрация Бузулука Частичная мобилизация

«Добровольческая помощь нам очень пригодится. Вижу ключевую задачу для штабов в том, чтобы там знали поименно семьи участников специальной операции, сколько у них детей, ходят они школу или детский сад, кому нужна поддержка в лечении, а кому — в бытовых вопросах. Знали проблемы и помогали найти для них решение», — разъяснил Владимиров суть проекта.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ставропольском крае принято решение о выплате мобилизованным, добровольцам и контрактникам по 50 тыс. рублей. Также будет оказываться системная помощь семьям бойцов.