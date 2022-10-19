Тунис, , 11:09 — REGNUM В столице Туниса пятые сутки подряд продолжаются акции протеста, охватившие новые районы города. Об этом 19 октября сообщает Babnet.

Флаг Туниса

По данным журналистов, акции протеста, которые начались в районе аль-Тадамон на западе города, постепенно расширяются. В ночь с 18 на 19 октября акции протеста начались в районах Аль-Захруни, Акаба, Аль-Джебель Аль-Ахмар, Аль-Зохур и Ибн Хальдун.

Демонстранты перекрывают улицы баррикадами и вступают в конфликты с полицией. Власти столицы отмечают, что для разгона акций протеста полиция применяет исключительно нелетальные средства.

Журналисты отмечают, что протесты начались из-за убийства полицией жителя аль-Тадамон, однако теперь демонстранты требуют не только расследования обстоятельств дела, но и выдвигают политические лозунги. Они требуют отставки правительства и реформ в уголовном законодательстве страны.