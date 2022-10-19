Кудрово, Ленинградская область, 19 октября, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Прокуратура Ленинградской области начала проверку по факту нападения вооружённого ножом нетрезвого мужчины на своего девятилетнего сына в Кудрово, сообщили 19 октября ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Ysia.ru Прокуратура

Напомним, ЧП произошло утром 19 октября в квартире одного из многоквартирных домов на улице Столичной в Кудрово. 39-летний пьяный мужчина тяжело ранил ножом в шею своего сына и угрожал убить. На место выехали сотрудники полиции, которые смоли уговорить агрессора отпустить ребенка, после чего задержали злоумышленника.

На место ЧП выехал прокурор Всеволожского района Ленинградской области, он координирует деятельность экстренных служб.

«Прокуратура проводит проверку работы органов системы профилактики, ход и результаты процессуальной проверки проводимой следственными органами поставлены прокуратурой на особый контроль», — рассказали в ведомстве.