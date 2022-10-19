Донецк, , 10:55 — REGNUM Полностью контролируемая ситуация наблюдается в настоящее время на линии соприкосновения в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 19 октября заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьев Live».

Денис Пушилин Иван Шилов, ИА REGNUM

«На линии соприкосновения ситуация полностью контролируемая, именно на всем направлении, на территории Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

Также глава ДНР уточнил, что боевики ВСУ продолжают вести обстрелы гражданской инфраструктуры региона.

«Сегодня с утра у нас три района Донецка, Макеевки опять под обстрелом противника. Ну опять такая же ситуация: обстреливается преимущественно гражданская инфраструктура, в этом ничего не меняется», — пояснил Пушилин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Херсонской области началось организованное перемещение жителей на левый берег Днепра.