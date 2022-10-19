Газни, Афганистан, 19 октября, 2022, 10:54 — ИА Регнум. В афганской провинции Газни мужчина был повешен двумя своими сыновьями в кишлаке Хал уезда Андар. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Jo Naylor Убийство

Согласно источникам, после убийства отца братья бежали из уезда. Один из них был арестован талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а другой до сих пор находится в бегах.

Мотив преступления пока не ясен.

За день до этого в уезде Данд провинции Кандагар мужчина обезглавил своего сына.