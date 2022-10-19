Париж, 19 октября, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Министр энергетического перехода Франции Аньес Панье-Рунаше заявила, что в среду, 19 октября, три региона по-прежнему сильно страдают от нехватки топлива, передает BFM TV.

Pixabay.com Топливо

По словам министра, к трем французским регионам относятся Иль-де-Франс, Бургундия-Франш-Конте и Овернь-Рона-Альпы. С другой стороны, ситуация улучшилась в О-де-Франс.

Министр энергетического перехода также отметила, что на 22,8% заправочных станций нет одного или нескольких видов топлива. Во вторник, 18 октября, таких станций было 25%.

Что касается наступления праздника Всех Святых и передвижения французов по стране Аньес Панье-Рунаше подтвердила, что сделает «все, чтобы жители могли спокойно отправиться в отпуск».

Как сообщало ИА REGNUM, около 200 человек, одетых в чёрное, в том числе около 60 ультралевых, сформировали блок с желанием бороться с полицией и устраивать беспорядки.

Читайте также: «Чёрный блок» устроил беспорядки в Париже