София, , 10:53 — REGNUM В Софии открылась сессия 48-го Народного собрания (парламента) Болгарии. Об этом 19 октября сообщает БТВ.

Болгария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, в торжественной церемонии начала работы высшего законодательного органа приняли участие президент, премьер-министр, главы министерств и ведомств Болгарии, а также аккредитованные в стране иностранные дипломаты.

Как заявил в ходе мероприятия глава болгарского государства Румен Радев, «новое Народное собрание должно вывести страну из глубочайшего политического кризиса».

«Помимо прочего, новоизбранным народным депутатам предстоит решить возникшие энергетические проблемы, побороть инфляцию и обеспечить достойную жизнь граждан, — резюмировал, в частности, он. — В этом они могут рассчитывать на всеобъемлющую помощь президента и действующего правительства».

Напомним, досрочные парламентские выборы в Болгарии состоялись 2 октября нынешнего года. Основные места в Народном собрании получили 5 крупнейших партий и движений страны.