Пхеньян, 19 октября, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Военные КНДР провели очередные артиллерийские стрельбы, за последние 14 часов более 350 снарядов упали в буферной зоне Жёлтого и Японских морей. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM КНДР

Около 100 снарядов были выпущены с территории Хванхэ-Намдо в сторону Жёлтого моря примерно в 12:30 по местному времени. Они упали в буферной зоне, установленной межкорейским соглашением от 19 сентября 2018 года. Ни один снаряд не попал в территориальные воды Южной Кореи.

Ранее военные КНДР сообщили, что с 08:27 до 09:40 по местному времени южнокорейские военные выпустили около 10 снарядов из реактивных систем залпового огня в пограничном районе.

В настоящее время с 17 по 21 октября в южнокорейском Чхорвоне проходят учения по стрельбе из РСЗО.

Напомним, что 18 октября КНДР также выпустило около 100 снарядов с территории провинции Хванхэ в сторону Жёлтого моря, а также 150 снарядов с территории провинции Канвондо в сторону Японского моря.

В Сеуле данные стрельбы назвали нарушением межкорейского соглашения от 19 сентября 2018 года.