Первоуральск, Свердловская область, , 10:56 — REGNUM Жительница Первоуральска Свердловской области перевела мошенникам 1,3 млн рублей. Злоумышленник выдавал себя за капитана полиции, сообщили журналистам в областном Управлении МВД.

Мошенник Metapop.com

Женщина сообщила правоохранителям, что ей позвонил неизвестный и представился капитаном полиции. Мужчина долго убеждал свердловчанку в том, что на её имя пытаются оформить кредит. Когда та усомнилась в словах мошенника, он предложил проехать в офис одного из банком и перевести деньги на «безопасный счёт». Это якобы должно было оказать содействие следствию.

Женщина перевела на указанный счёт 1,3 млн рублей. В тот же вечер она поняла, что её обманули и обратилась в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.