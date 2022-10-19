Кишинёв, 19 октября, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Власти Молдавии де-факто легализовали оппозицию и протестующих, разогнав акцию протеста. Об этом 19 октября ИА REGNUM заявила доктор политических наук, профессор РАНХиГС, доцент МГУ им М. В. Ломоносова Наталья Харитонова.

Partidulsor. md Акция протеста в Кишинева сторонников партии Шор

«Протесты в Молдавии продолжаются уже несколько месяцев, активность протестующих постепенно увеличивается. Это при том, что оппозиция так и не смогла консолидировать усилия, что, в свою очередь, свидетельствует о локальных успехах властей в борьбе с политическими оппонентами», — заявила эксперт.

В минувшие выходные власти пошли на разгон палаточного городка — ключевой локации протестующих, чем, по сути, после долгого периода игнорирования, признали факт наличия проблемы, т. е. «легализовали» в политическом поле эту самую протестную массу, считает Харитонова.

Напомним, что ранее в Молдавии начались протесты, вызванные обострением социально-экономического кризиса в стране.