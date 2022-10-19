Херсон, , 10:50 — REGNUM Сброс воды в систему каналов увеличен в Херсонской области, чтобы уберечь Херсон от затопления в случае удара ВСУ по Каховской ГЭС. Об этом врио губернатора региона Владимир Сальдо сообщил 19 октября в эфире «Соловьев Live».

По его словам, если киевские войска осуществят провокацию, и шлюзовые камеры Каховской ГЭС будут разбиты, вода в нескольких районах Херсона может подняться на метр.

«Мы сейчас увеличили сброс воды в систему каналов — Северо-Крымский, Каховский, — чтобы её меньше было выпущено через шлюзы», — сказал Сальдо.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сальдо объявил о перемещении мирных жителей Херсона на левый берег Днепра из-за угрозы атаки на Каховскую ГЭС.

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