Прохоровский район, Белгородская область, , 10:50 — REGNUM К длительному сроку заключения в колонии строгого режима приговорил суд ранее судимого 47-летнего жителя Прохоровского района Белгородской области за ряд преступлений против половой неприкосновенности малолетней девочки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 октября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Суд Sledcom.ru

Установлено, что с 2017 по 2021 годы злоумышленник периодически насиловал малолетнюю дочь своей сожительницы. Он угрожал девочке убийством, чтобы та не рассказывала никому о преступлениях.

Суд отправил мужчину на 17 лет в колонию строгого режима, а после отбытия основного наказания ограничил ему свободу ещё на два года. Приговор в законную силу ещё не вступил.