Челябинск, 19 октября, 2022, 10:49 — ИА Регнум. В Челябинской области пресечена деятельность нелегальной мастерской по изготовлению оружия. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

Оружие

В преступную группу входили жители 45 регионов. Они изготавливали оружие и сбывали его. Задержанными оказались 123 человека.

У них изъяли 353 единицы огнестрельного оружия, более 79 кг взрывчатых веществ, 462 гранаты и многое другое. Проводится расследование.