Стокгольм, , 10:51 — REGNUM Карл Бильдт, действительно, мог претендовать на пост министра в новом правительстве Швеции премьер-министра Ульфа Кристерссона, но считает, что может помочь новым властям другими способами. Об этом он заявил в эфире радиостанции P1.

Карл Бильдт Talarforum.se

«Были такие разговоры, но я ясно дал понять, что это не то, что я считаю лучшим, есть и другие вещи, которые можно сделать», — прокомментировал бывший министр иностранных дел и экс-премьер Швеции.

Ранее ходили слухи, что Бильдт получит пост министра иностранных дел Швеции, что, по его словам, было бы «лестно». Однако он говорит, что у него есть принцип не делать одно и то же дважды.

Напомним, что министром иностранных дел Швеции стал Тубиас Бильстрём (Умеренные).

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