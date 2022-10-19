Усть-Коксинский район, Алтай, , 10:49 — REGNUM В Республике Алтай растёт число выявленных нарушений, связанных с незаконным оборотом краснокнижных растений. Чаще всего нарушителей выявляют в приграничных Усть-Коксинском и Кош-Агачском районах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Госсобрания республики.

Изъятый у чёрных копателей «золотой корень». Республика Алтай УФССП по Республике Алтай

Всего в 2021 году незаконно было добыто 29 тонн растений, занесённых в Красную книгу. Пограничники задержали 116 граждан.

«В то же время пограничники не наделены полномочиями по хранению добытого сырья, в результате чего они приходит в негодность, остаётся только уничтожать их», — отметил и. о. главы минприроды региона Айлан Сумачаков.

По его словам, для решение проблемы необходимо ввести в законодательство РФ статьи о полном запрете краснокнижных растений, об усилении административной, а также установлении уголовной ответственности.

При этом замминистра Евгений Мунатов добавил, что в стране отсутствует утверждённый перечень лекарственных растений. Депутаты заксобрания в ответ предложили региональному правительству разработать план по незаконной добыче краснокнижных растений, а также изучить вопрос их выращивания.

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