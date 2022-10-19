На Алтае за год незаконно добыли 29 тонн краснокнижных растений
Усть-Коксинский район, Алтай, 19 октября, 2022, 10:49 — ИА Регнум. В Республике Алтай растёт число выявленных нарушений, связанных с незаконным оборотом краснокнижных растений. Чаще всего нарушителей выявляют в приграничных Усть-Коксинском и Кош-Агачском районах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Госсобрания республики.
Всего в 2021 году незаконно было добыто 29 тонн растений, занесённых в Красную книгу. Пограничники задержали 116 граждан.
«В то же время пограничники не наделены полномочиями по хранению добытого сырья, в результате чего они приходит в негодность, остаётся только уничтожать их», — отметил и. о. главы минприроды региона Айлан Сумачаков.
По его словам, для решение проблемы необходимо ввести в законодательство РФ статьи о полном запрете краснокнижных растений, об усилении административной, а также установлении уголовной ответственности.
При этом замминистра Евгений Мунатов добавил, что в стране отсутствует утверждённый перечень лекарственных растений. Депутаты заксобрания в ответ предложили региональному правительству разработать план по незаконной добыче краснокнижных растений, а также изучить вопрос их выращивания.