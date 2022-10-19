Нальчик, , 10:49 — REGNUM В Кабардино-Балкарии продолжает наблюдаться тенденция роста туристического потока. С начала 2022 года регион посетили 980 тыс. гостей, что на 16,2% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

Эльбрус Lev Kalmykov

Несмотря на то, что в первую очередь республика славится своим горнолыжным курортом «Эльбрус», гостям есть, что посмотреть и где отдохнуть в регионе, и вне сезона катания. Так, отмечается рост числа туристов, побывавших в Кабардино-Балкарии летом. При этом самыми продуктивными стали июль и август. Больше всего гостей приезжают из Москвы, Ставропольского края, Московской и Ростовской областей, соседних субъектов СКФО.

Как сообщало ИА REGNUM, Кабардино-Балкарии в 2022 году выделено правительством РФ на развитие туристической отрасти 254,5 млн рублей.