Новая Каховка, Херсонская область, , 10:48 — REGNUM Банк одежды для жителей, чьё имущество пострадало в результате ракетных обстрелов, формируют в Новой Каховке Херсонской области, сообщили 19 октября в администрации городского округа.

Сортировка одежды Александр Полегенько © ИА REGNUM

Банк одежды формируют в Территориальном центре социального обслуживания населения (ТЦСОН) администрации Новокаховского городского округа.

«В Новой Каховке есть люди, которые остались без жилья, им нужна теплая и повседневная одежда, постельное белье, полотенца, подушки, матрацы. Для пожилых людей — теплые носки, утепленные тапочки, гамаши и др. Руководство терцентра призывает жителей Новой Каховки и других населённых пунктов округа по возможности поделиться такими вещами с теми, кто в этом остро нуждается», — уточнили в администрации.

Вещи можно приносить в общественную приемную на ул. Ленина, 13 (второй подъезд, второй этаж). Одежда, бельё должны быть чистыми и в опрятном виде.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Херсонской области сообщили о выплате компенсаций всем, чьё жильё оказалось повреждённым из-за обстрелов.