Новая Каховка, Херсонская область, 19 октября 2022, 10:48 — REGNUM Банк одежды для жителей, чьё имущество пострадало в результате ракетных обстрелов, формируют в Новой Каховке Херсонской области, сообщили 19 октября в администрации городского округа.
Банк одежды формируют в Территориальном центре социального обслуживания населения (ТЦСОН) администрации Новокаховского городского округа.
Вещи можно приносить в общественную приемную на ул. Ленина, 13 (второй подъезд, второй этаж). Одежда, бельё должны быть чистыми и в опрятном виде.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Херсонской области сообщили о выплате компенсаций всем, чьё жильё оказалось повреждённым из-за обстрелов.