Стокгольм, 19 октября, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Новое правительство Швеции намерено приостановить обширные экологические проверки, которые были начаты примерно на 2000 гидроэлектростанций по всей стране. Об этом 19 октября сообщает радиостанция Ekot.

Kouris Dam ГЭС

«Я надеюсь, что это даст нам шанс продолжить наш бизнес», — заявилЙоран Видинг, владелец гидроэлектростанции в Смоланде, который приветствует изменения.

Видинг считает, что окружающую среду необходимо защищать, но делать это нужно разумно и «там, где это выгодно».

В соответствии с решением правительства от 2010 года для гидроэлектростанций необходимо запрашивать новые экологические разрешения, но, согласно положениям Соглашения Тидё, вместо этого необходимо разработать новые правила, а не реализовывать старые.