Благовещенск, , 10:53 — REGNUM Жителя Магдагачинского района отправили на Екатеринославский полигон Амурской области для обучения перед участием в спецоперации в защиту Донбасса, несмотря на наличие шестерых детей. Вернуть резервиста домой помог региональный «Народный фронт», сообщил 19 октября телеграм-канал «Благовещенск №1».

Обучение мобилизованных Александр Куликов © ИА REGNUM

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В том числе четверо детей родились у амурчанина уже в совместном браке, однако военкомат этим фактом пренебрёг. По просьбе ОНФ жена мобилизованного передала все необходимые документы и сведения о семье в военный комиссариат, и с помощью активистов вопрос был решён.

«Забрала мужа домой. Огромное спасибо вам за помощь. Низкий поклон», — написала общественникам женщина.

Как сообщало ИА REGNUM, жительница города Нерюнгри в Якутии добилась возвращения домой своего мужа, который был мобилизован, несмотря на тяжёлую травму черепа. Резервиста отправили на учения после сложной операции, отказавшись принять в учёт наличие подтверждающих проблемы со здоровьем медицинских документов.