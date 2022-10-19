* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Кундуз, Афганистан, , 10:47 — REGNUM ИГИЛ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Талибы* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

В афганской провинции Кундуз завершились столкновения между боевиками «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и вооружёнными людьми. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Боестолкновение вспыхнуло после полудня 18 октября во втором районе города Кундуза и продолжалось четыре часа.

По данным источников, в одном из домов было обнаружено убежище боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые вступили в бой с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Также сообщается, что в ходе этого конфликта были убиты один талиб (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и пять боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а три радикала получили ранения.

Пресс-служба полиции талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кундузе подтвердила факт боестолкновения, опубликовав информационный бюллетень, в котором говорится, что они «атаковали убежище хариджитов и убили пятерых из них».

Ранее в Кундузе уже имело место жесткое боестолкновение талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), когда было убито восемь членов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и четверо талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).