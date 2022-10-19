Башкирия, 23 июня, 2007, 14:17 — ИА Регнум. 22 июня около 21.30 часов бшк (19:30 мск), на поселок Красноусольский Гафурийского района Башкирии обрушился ураган с сильным ливневым дождем и градом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил Фарход Кутлугузин, сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по РБ.

Поселку был нанесен серьезный ущерб. Серьезно пострадала Центральная районная больница, где ураган снес часть кровли главного корпуса больницы. Из больницы было эвакуировано 92 человека, легкие больные были отпущены домой, пять человек из операционного блока были доставлены в Стерлитамак. Также разрушена крыша Торгового центра и множества крыш частных построек. Оборваны линии электропередач, в районе отсутствует электроэнергия. Частично повреждена телефонная связь.

По предварительной информации жертв нет, но не обошлось без пострадавших, точное количество в данное время уточняется. В районе под руководством глав муниципальных образований организована работа оперативного штаба по выявлению масштабов разрушений, оценки материального ущерба и ликвидации последствий. Работают аварийно-спасательные подразделения ГПС и другие жизнеобеспечивающие службы.