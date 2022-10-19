Екатеринбург, , 10:49 — REGNUM Жительницу Нижнесергинского района Свердловской области направили на принудительное лечение после убийства 8-летней дочери. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Следствие установило, что в октябре 2021 женщина нанесла ребёнку множество ударов ножом. В результате полученных травм девочка скончалась.

Суд признал женщину невменяемой, поскольку та страдает хроническими психическими заболеваниями. Свердловчанку направили на принудительное лечение.