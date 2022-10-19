Кудрово, Ленинградская область, , 10:51 — REGNUM Нетрезвый агрессивный житель города Кудрово Ленинградской области тяжело ранил ножом и угрожал убить своего девятилетнего сына, сообщили ИА REGNUM 19 октября в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

С ножом (сс) niekverlaan

Сообщение о том, что в одной из квартир в многоэтажного дома на улице Столичная в Кудрово мужчина держит в заложниках своего девятилетнего сына и угрожает его убить, поступило на пульт дежурного около 08:00 мск 19 октября. На место незамедлительно были направлены наряды полиции Всеволожского района, а также бойцы полицейского отряда специального назначения «Гром».

На лестничной клетке возле квартиры правоохранители встретили взволнованную мать ребенка, которая тщетно пыталась успокоить агрессора. К тому моменту мужчина уже ранил ножом сына.

«В ходе переговоров полицейские под предлогом оказания мальчику медпомощи убедили хозяина квартиры открыть дверь, после чего в квартиру ворвались «громовцы». Они обезоружили злоумышленника», — рассказали в ведомстве, добавив, что мальчик в тяжелом состоянии с ножевым ранением в шею экстренно госпитализирован в больницу.

Как установили сотрудники полиции, отец семейства уже два месяца живет в квартире один. Между супругами произошел конфликт, и жена с двумя детьми переехала жить к матери, здесь же в Кудрово. Утром пьяный мужчина подкараулил сына по дороге в школу, увёл его к себе в квартиру и стал названивать с угрозами жене.

«В настоящее время злоумышленник доставлен в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — подытожили в Главке МВД.