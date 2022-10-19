Стокгольм, 19 октября 2022, 10:49 — REGNUM На практике в новом правительстве Швеции будет два «внутренних кабинета»: в одном присутствует лидер Шведских демократов Йимми Окессон, а в другом обсуждаются вопросы, не касающиеся Соглашения Тидё. Об этом написала газета Expressen.

Швеция
Швеция
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Напомним, что Соглашение Тидё дает Шведским демократам реальные рычаги власти на правительство в тех областях, про которые говорится в договоре. Как пишет Expressen, во «втором кабинете министров» премьер-министр Ульф Кристерссон (Умеренные), министр промышленности Эбба Буш (Христианские демократы) и министр образования Йохан Персон (Либералы) будут решать вопросы без участия Окессона.

Как пишет издание, даже сам Кристерссон отметил, что устойчивое движение «правительственной машины» вменяется в обязанность на трио Умеренных, Христианских демократов и Либералов.

Источники в новом правительстве также заявили журналистам газеты, что Шведским демократам не разрешалось участвовать и влиять на всю правительственную декларацию, а только на части, относящиеся к Соглашению Тидё. Утверждается, что безопасность и внешняя политика относятся к тем частям, на которые Шведским демократам не было позволено влиять.

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