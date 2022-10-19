Стокгольм, , 10:49 — REGNUM На практике в новом правительстве Швеции будет два «внутренних кабинета»: в одном присутствует лидер Шведских демократов Йимми Окессон, а в другом обсуждаются вопросы, не касающиеся Соглашения Тидё. Об этом написала газета Expressen.

Швеция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Напомним, что Соглашение Тидё дает Шведским демократам реальные рычаги власти на правительство в тех областях, про которые говорится в договоре. Как пишет Expressen, во «втором кабинете министров» премьер-министр Ульф Кристерссон (Умеренные), министр промышленности Эбба Буш (Христианские демократы) и министр образования Йохан Персон (Либералы) будут решать вопросы без участия Окессона.

Как пишет издание, даже сам Кристерссон отметил, что устойчивое движение «правительственной машины» вменяется в обязанность на трио Умеренных, Христианских демократов и Либералов.

Источники в новом правительстве также заявили журналистам газеты, что Шведским демократам не разрешалось участвовать и влиять на всю правительственную декларацию, а только на части, относящиеся к Соглашению Тидё. Утверждается, что безопасность и внешняя политика относятся к тем частям, на которые Шведским демократам не было позволено влиять.

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