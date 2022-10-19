Донецк, , 10:46 — REGNUM Вооружённые формирования бандеровцев обстреляли Кировский и Киевский районы Донецка, а также Макеевку. Об этом 19 октября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерийский обстрел

Отмечается, что обстрел Кировского района Донецка со стороны боевиков ВСУ был зафиксирован в 10:10 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено пять снарядов калибра 152 мм.

Кроме того, уточняется, что в 10:20 киевские нацисты выпустили три снаряда калибра 155 мм по Кировскому району Донецка и в 10:24 — шесть снарядов калибра 155 мм по Макеевке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что линия обороны в регионе постоянно усиливается, область готовится отражать наступление киевских войск.