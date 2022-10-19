Москва, 19 октября, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Российские правоохранители отмечают уменьшение потока поставок наркотиков в Россию после введения против страны санкций. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 19 октября, об этом заявил глава МВД России Владимир Колокольцев в ходе заседания Госдумы.

Kremlin.ru Владимир Колокольцев

«Введение санкционных ограничений повлекло существенное снижение объёмов и интенсивности контрабандных поставок наркотиков. Такая же картина наблюдалась и в период действия антиковидных мер», — сказал министр.

По его словам, в этих условиях органы внутренних дел наращивали усилия по борьбе с распространением и пресечением их производства внутри страны.