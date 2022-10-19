Тирасполь, 19 октября, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Промышленным предприятиям Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) придется сокращать производство из-за снижения объёма газа, поставляемого из России. Об этом 18 октября заявил на телеканале ТСВ министр экономического развития Приднестровья Сергей Оболоник.

Gazprom.ru Газ

«Ситуация с природным газом действительно очень тяжёлая. Сокращён объём поставки в Приднестровье, причем сокращения значительные, с которыми невозможно справиться без введения ограничений», — сказал Оболоник.

Он отметил, что приходится выбирать между сокращением производства или комфортом жителей. Власти ПМР выбирают второе, хотя предприятиях понесут финансовые потери. Оболоник пообещал, что государство окажет поддержку и не допустит остановки предприятий.

«Но ситуация крайне сложная. Придётся принимать меры достаточно жёсткие, в том числе непопулярные с точки зрения хозяйственной деятельности предприятий», — подчеркнул министр.

Напомним, ранее президент ПМР Вадим Красносельский сообщил, что в октябре Газпром поставляет газа на 30% меньше обычного объёма для этого периода. В ноябре ожидается, что будет снижение объёма поставок на 40%.