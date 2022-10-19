* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 10:44 — REGNUM Абдул Хамид Хорасани, бывший начальник службы безопасности «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Панджшер, арестовал в городе Кабуле 220 жителей этой провинции. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Арест SanDiego DUIAttorney

Местные источники сообщили, что Хорасани арестовал этих людей в разных районах афганской столицы за последний месяц по обвинению в сотрудничестве с Фронтом национального сопротивления Афганистана и передал их разведке талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По данным собеседников, большинство арестованных являются гражданскими лицами и не имеют никакого отношения к Фронту сопротивления.

Однако Абдулхамид Хорасани, отвергая заявление об аресте мирных жителей, говорит, что за последний месяц он арестовал в Кабуле не менее 30 членов Фронта сопротивления, и утверждает, что эти люди были задержаны на основании достоверных улик.

Ранее поступали сообщения о произвольных арестах мирных жителей Абдулом Хамидом Хорасани в городе Кабуле.