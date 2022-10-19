Москва, , 10:44 — REGNUM Для российских граждан чувствительна тема криминальных проявлений со стороны иностранцев. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 19 октября, об этом заявил глава МВД России Владимир Колокольцев в ходе заседания Госдумы.

Владимир Колокольцев Government.ru

«Здесь мы действительно фиксируем увеличение. Сразу скажу, 80% прироста доли преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Во многом это результат активизации деятельности правоохранительных органов», — сказал министр.

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