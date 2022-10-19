Ейск, Краснодарский край, 19 октября, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Похороны одной из семей, погибших при падении Су-24 в жилой дом в Ейске, состоятся 20 октября, сообщил 19 октября представитель местной администрации.

Марина Каширская ИА REGNUM Свечи

«Похороны одной погибшей семьи будут 20 октября», — сказал он РИА Новости.

ИА REGNUM сообщало, в Ейском районе Краснодарского края объявлен трёхдневный траур по погибшим в результате падения военного самолета на жилой дом. Погибли 15 человек.