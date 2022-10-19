Москва, 19 октября, 2022, 10:43 — ИА Регнум. До конца 2022 года в России цены на тарифные планы постепенно вырастут на 5-7%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 октября заявил доцент департамента «Корпоративные финансы и корпоративное управление» финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

Сотовый телефон

«У сотовых мобильных операторов растут расходы на обслуживание сети, и из-за санкций иностранные производители телеком-оборудования не могут продавать оборудование российским компаниям, — сказал Щербаченко. — Поэтому последние вынуждены искать партнеров, которые могут продать необходимое оборудование в обход ограничений, применяя для этого параллельный импорт. Рост стоимости закупаемого оборудования способствует повышению расходов сотовых операторов, которые в большинстве будут переложены на потребителей. Таким образом, поднимется стоимость тарифных планов. На мой взгляд, до конца года цены на тарифные планы постепенно вырастут на 5-7%».

Однако, как полагает экономист, спрос на сотовую связь значительно не упадет, в том числе благодаря развитию удалённой работы.

«Необходимо отметить, что в ноябре 2021 года все сотовые операторы уже убрали «безлимитный интернет» из тарифных планов для новых абонентов», — также добавил Щербаченко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, жители РФ всё чаще совершают звонки через бесплатные мессенджеры.