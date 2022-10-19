Минск, , 10:43 — REGNUM Власти Белоруссии в апреле–октябре 2022 года полностью и в установленные сроки выполняли свои обязательства перед Международным банком реконструкции и развития (МБРР), так как перечислили все необходимые платежи в белорусских рублях на открытый в ОАО «АСБ Беларусбанк» счёт. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба белорусского минфина.

Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Министерство финансов в апреле–октябре исполняло в полном объеме и в установленные сроки обязательства по соглашениям о займах, заключенным между Республикой Беларусь и Международным банком реконструкции и развития, перечисляя платежи за счет средств в иностранной валюте на отдельный текущий счет в белорусских рублях, открытый в ОАО «АСБ Беларусбанк"», — говорится в сообщении.

Также указывается, что из-за западных санкций в отношении Белоруссии в данный момент возможность погашения долговых обязательств в зарубежной валюте в стандартном порядке на данный момент ограничена.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне Всемирный банк перевел все займы Международного банка реконструкции и развития (МБРР), выделявшиеся Белоруссии, в статус необслуживаемых.