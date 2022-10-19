Чебоксары, , 10:43 — REGNUM Суд в Чебоксарах вынес решение о взыскании ущерба с подрядчика при обустройстве освещения дороги в микрорайоне Солнечный. Речь идёт о замене отдельных комплектующих на более дешёвые аналоги, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

По данным надзорного ведомства, контракт на строительство автодороги в Солнечном был заключён в Чебоксарах между МБУ «Управление капитального строительства и реконструкции» и АО «Дорэкс» в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Правоохранители установили, что подрядчик заключил договор с одной из субподрядных организаций для установки наружных сетей электроснабжения и освещения дороги.

«После сдачи объекта в эксплуатацию выявлен факт замены предусмотренных техническим заданием комплектующих на более дешёвые», — отмечают в прокуратуре Чувашии по итогам проверочных мероприятий.

Также в ведомстве установили, что фактически было неправомерно оплачено более 570 тыс. рублей бюджетных средств.

«По данному факту органами полиции возбуждено уголовное дело, которое впоследствии прекращено по не реабилитирующим основаниям (в связи со смертью лица)», — говорят правоохранители.

Прокуратура вышла в Арбитражный суд Чувашии о взыскании указанных средств с «Дорэкса» в пользу республиканского и местного бюджетов. В надзорном ведомстве отмечают, что суд удовлетворил требования, но данное решение ещё не вступило в законную силу.

Напомним, что ранее в Чебоксарах выделено свыше 2,65 млн рублей на строительный контроль новой дороги в микрорайоне Солнечный.

Подробнее: В Чебоксарах потратят 2,6 млн рублей на проверку новой дороги

Как сообщало ИА REGNUM , 23 сентября 2022 года Чувашия заключила концессионные соглашения на строительство трёх школ, в том числе в микрорайоне Солнечный в Чебоксарах на 1400 мест.