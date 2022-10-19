Москва, 19 октября, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Госдума приняла решение заслушать информацию из Министерства обороны по вопросу о порядке предоставления отсрочки многодетным отцам, сообщил депутат Госдумы Денис Парфенов (КПРФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

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«Госдума приняла решение в 16:00 заслушать информацию из Министерства обороны по вопросу о порядке предоставления отсрочки многодетным отцам, воспитывающим троих и более несовершеннолетних детей», — сообщил Парфенов в телеграм-канале.

Обсуждение состоится в закрытом для СМИ режиме, уточнила депутат Госдумы Нина Останина (КПРФ).

Как сообщало ранее ИА REGNUM, накануне депутаты фракции КПРФ предложили Госдуме поправки, которыми предполагалось предоставить возможность отсрочки от мобилизации отцам трех и более детей, отцам, которые воспитывают детей-инвалидов, а также отсрочку для единственных сыновей единственного родителя. Поправки были отклонены.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия») сообщил, что приняты Минобороны указания об отсрочке от мобилизации отцов, имеющих трех и более детей.

Однако указания Минобороны на сегодня не являются нормативным документом и не могут быть применены в рамках публичной защиты своих прав, отмечают в КПРФ.