Берислав, Херсонская область, , 10:42 — REGNUM После артиллерийской подготовки ВСУ переходят в наступление в направлении Новой Каменки и Берислава, сообщил 19 октября в своем телеграм-канале военкор Роман Сапоньков.

СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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В наступление идут два батальона, их поддерживает ствольная артиллерия, в небе работают бесплотные летательные аппараты, отметил в свою очередь военкор Евгений Поддубный.

Ранее власти Херсонской области объявили о начале организованного перемещения части населения на левый берег Днепра. Речь идет о 50−60 тысячах человек.