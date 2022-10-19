Архангельск, , 10:44 — REGNUM В Архангельске по результатам тендера выбрали подрядчика для реконструкции аэропортового комплекса «Талаги». В торгах приняли участие две компании, в итоге начальная цена снизилась с 8,722 до 8,634 млрд рублей. Контракт в стадии подписания исполнителем, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

Аэропорт Архангельска Ru dagon

Контракт ФКУ «Ространсмодернизация» предложило АО «Монолитное строительное управление — 1», которое запросило за свои услуги 8 634 905 895 рублей. Компания в ЕГРЮЛ фигурирует с 2003 года. Президент — Илья Зюбин. В разные годы с компанией в целом было заключено порядка 140 госконтрактов на общую сумму 263 млрд рублей.

Напомним, по условия договора аэропорт «Талаги», который открыт в 1963 году, должны реконструировать до начала октября 2024 года. Финансировать контракт будут средствами федерального бюджета.