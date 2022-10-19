Херсон, 19 октября 2022, 10:42 — REGNUM Линия обороны в Херсонской области постоянно усиливается, регион готовится отражать наступление киевских войск. Об этом сообщил 19 октября заместитель главы областной администрации Кирилл Стремоусов.

Херсон
Херсон
Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, ситуация пока стабильная, опасности для продвижения противника вглубь региона нет.

«С нашей стороны постоянно усиливается линия обороны. Мы готовимся к отражению любых атак», — сказал Стремоусов РИА Новости.

Он подчеркнул, что отступать никто не собирается. ВСУ в любой момент могут попытаться нанести ракетный удар.

Как сообщало ИА REGNUM, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо ранее предупредил о концентрации сил ВСУ для широкомасштабного наступления. Власти приняли решение организовать перемещение гражданского населения с правого на левый берег Днепра.

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