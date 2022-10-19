Санкт-Петербург, , 10:55 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга собрали помощь для бойцов, участвующих в специальной военной операции. Об этом 19 октября сообщил председатель Заксобрания Александр Бельский в своём Telegram-канале.

Спецоперация Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Средства связи и коммуникации поступят от депутатов Юрия Гладунова и Александра Ходоска (фракция «Единая Россия»). А груз с обмундированием, спальными мешками и антисептическими средствами передал депутат Дмитрий Дмитриев (КПРФ). Обеспеченность медицинскими изделиями, сухпайками и баллонами для горелок поддержана парламентарием Алексеем Цивилёвым («Единая Россия»).

Спикер Заксобрания поблагодарил депутатов за оказанную помощь. Он отметил, что такие действия сейчас очень важны. К помощи бойцам подключаются также предприниматели и волонтеры.

Отметим, что депутат Заксобрания Антон Соловьёв (фракция «Единая Россия») призвал контролировать цены на товары для мобилизованных. Соответствующее обращение он направил в ФАС.

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