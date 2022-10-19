Донецк, 19 октября, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Представители Донецкой Народной Республики встретились с министром промышленности Сирии Зиядом Саббагом. На встрече в Дамаске стороны наметили перспективные направления сотрудничества. Об этом сообщается 19 октября в телеграм-канале МИД ДНР.

ИА REGNUM ДНР. Инфографика

В ходе беседы представители Донецка и Дамаска обсудили взаимодействие в промышленной и торгово-экономических сферах. Был обозначен круг наиболее приоритетных треков для сотрудничества.

Все предложения будут тщательно проработаны и детализированы в ближайшее время.

Напомним, что делегация Донецкой Народной Республики прибыла в Сирию для определения дальнейших путей и возможностей взаимодействия.