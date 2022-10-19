Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 19 октября, 2022, 10:33 — ИА Регнум. В домах Комсомольска-на-Амуре в 2023 году установят в 27 домах 60 лифтов, сделанных в Белоруссии, сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лифт

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Всего в городе установлено 70 лифтов белорусского производства.

С 2014-й по 2021 годы в Комсомольске-на-Амуре в 243 домах края заменили 632 лифта. Большая их часть — отечественного и белорусского производства.

Отмечается, что в многоэтажках Хабаровского края установлено 4,5 тыс. лифтов. В 2025 году срок эксплуатации выйдет у 1549 из них.

«Тесное сотрудничество с Фондом капитального ремонта позволяет решать острые проблемы жилищного хозяйства МКД, проводить своевременный ремонт крыш и замену лифтов», — добавили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, свыше трёх тысяч лифтов в Крыму эксплуатируются 35 лет и более при допустимом сроке в 25 лет.