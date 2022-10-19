Благовещенск, , 10:45 — REGNUM Части ракеты-носителя «Союз-2.1б» 22 октября будут падать в Зейском районе Амурской области. О связанной с этим опасности предупредили жителей сёл Золотая Гора, Кировский, Береговой и Хвойный, сообщила «Амурская правда».

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» Mil.ru

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Жителей этих населённых пунктов призвали быть бдительными и воздержаться от посещения лесов. В случае ЧС людей просят звонить по номеру 122.

Меры для обеспечения безопасности жителей в районе предприняты. Тем не менее, покидать территорию поселений 22 октября не рекомендуется.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии для ликвидации последствий возможных ЧС и поисков частей ракеты-носителя готовят спасателей. «Союз-2.1б» будет лететь над Алданским, Олёкминским, Вилюйским, Верхневилюйским, Жиганским и Оленёкским районами республики.