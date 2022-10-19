Варшава, 19 октября, 2022, 10:30 — ИА Регнум. На подписание контракта о поставках Польше 288 южнокорейских реактивных систем залпового огня K239 Chunmoo не смог вылететь из-за поломки самолёта в Сеул глава польского минобороны Мариуш Блащак. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба министерства обороны республики.

Premier.gov.pl Мариуш Блащак

«Визит не состоялся из-за технической неисправности самолета. Соглашение о поставках южнокорейских РСЗО Chunmoo будет подписано сегодня в Варшаве», — говорится в сообщении.

При этом польское минобороны так ответило на появившиеся в СМИ Южной Кореи сообщения о том, что намеченный на 17 октября визит Блащака в Сеул был отменён из-за отсутствия согласия Китая на пролёт правительственного самолета Польши над китайской территорией.

Отметим, ранее стало известно, что в контракте между Варшавой и Сеулом предусматривается поставка Польше 288 южнокорейских пусковых установок и боеприпасов к ним.